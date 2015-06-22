Девятая московская Велоночь будет посвящена юбилею метрополитена

Фото: M24.ru

В столице в ночь с 4 на 5 июля пройдет девятая московская Велоночь , посвященная 80-летию метрополитена. Об этом сообщают организаторы проекта - творческая группа "Москультпрог".

"Тема наступающей Велоночи - московское метро и его уникальная социоурбанистическая и коммуникативная роль для столицы", - говорится в сообщении.

Экспертный совет Велоночи готовит новый маршрут, в котором "соединятся поэтичные уголки города, широкие виды и рассказы о том, как Москва Метромосквой стала".

Участие в акции могут принять все желающие, достигшие совершеннолетия. Также необходимо внести взнос на сайте проекта. Организаторы предлагают участникам одеться в цвет линии метро, рядом с которой они проживают.

"Живешь вблизи Замоскворецкой - будь в чем-то зеленом, на Калужско-Рижской - возьми что-нибудь оранжевое, сиреневое - для Таганско-Краснопресненских. Проще будет найти своих, познакомиться с соседями, оживить территориальные связи", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Велоночь (Velonotte) - это разработанный в России культурно-образовательный бренд, который получил общемировое признание.

Событие родилось 9 лет назад в Москве, его инициатором стали историк Сергей Никитин и творческая группа "Москультпрог". Велоночи проводятся в Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Казани, Москве. Всего в мире их состоялось уже семнадцать.

Прошлая Велоночь состоялась в Москве в сентябре прошлого года и была посвящена Пушкину.