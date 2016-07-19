Форма поиска по сайту

19 июля 2016, 09:03

Московский зоопарк перешел на новый режим работы

Московский зоопарк изменил время работы

Московский зоопарк переходит на режим работы с 09:00 до 30 сентября. Также отменяются санитарные дни, традиционно проходившие по понедельникам, сообщает пресс-служба зоопарка.

Вместе с тем, по понедельникам не будут работать выставки амфибий и рептилий и павильон Арахноландия.

В столичном зоопарке планируется создать выставочное пространство. Так, в экспозиционном зале на первом этаже "Дома Клюева", который находится на старой территории столичного зоопарка в зоне дирекции, планируется проводить различные выставки, а на втором этаже появится пространство, стилизованное под квартиру зоолога с разными обитателями.

С начала лета в Московский зоопарк можно попасть по социальной карте москвича. Для этого достаточно приложить карту к турникету на главном входе. Также вход в зоопарк можно оплатить картой "Тройка".

