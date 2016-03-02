Животным в зоопарке поставят кормушки-головоломки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На животных Московского зоопарка опробуют специальные кормушки-головоломки. Об этом mos.ru сообщила научный сотрудник зоопарка Ирина Вощанова.

Кормушка работает по принципу игры в пятнашки: животное передвигает секции с прозрачными крышками. В некоторые из них кладут корм, до которого нужно добраться, сдвигая крышки в определенном направлении.

Для зверей сделали головоломки разных уровней сложности: иногда корм просто лежит в открытой ячейке, а иногда нужно отодвинуть одну крышку или несколько последовательно.

"Например, хорькам это совершенно не подходит, потому что они вместо того, чтобы открывать крышечки, залезают в ячейки и лазают там, как в лабиринте", – отметила Вощанова.

"Большая Москва": Московский зоопарк

По ее словам, сейчас конструкции тестируют лисы. "Одна лиса сумела открыть крышечку в первый же раз, но не поняла, как это у нее получилось. После этого им давали еще, и по крайней мере у одной или двух лис появилось представление о том, как добывать из этой кормушки еду", – рассказала научный сотрудник.

Решить головоломку предложат мелким и средним обезьянам, попугаям, енотовидным собакам, енотам и носухам. "Сейчас мы будем вырабатывать правильный режим использования новой кормушки", – сказала Ирина Вощанова. Она отметила, что если предлагать ее часто, животные быстро научатся с ней справляться.

"Сформируется навык и смысл потеряется. Если давать ее слишком редко (или усложнять ее), то благополучие животного снизится, так как он потеряет интерес до того, как получит вознаграждение в виде еды. Будем искать золотую середину", – заявила Вощанова.

Напомним, с 1 марта Московский зоопарк начал работать дольше. Теперь время посещения продлено на час – с 10:00 до 18:00.

Также посетителям напоминают, что кассы главного входа и детского зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия – в 17:00, а после закрытия касс, он будет работать только на выход.

Для тех, кто не успевает добраться до зоосада в его рабочие часы по будням, m24.ru подготовило интерактивную видео-экскурсию – наводите курсор на буквы, нажимайте и смотрите видео из жизни обитателя парка.