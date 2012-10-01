Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2012, 19:42

Культура

Московский зоопарк проводит конкурс юннатских работ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском зоопарке стартовал конкурс юннатских работ имени П.А.Мантейфеля. Цель мероприятия – развитие у школьников интереса к окружающей среде и повышение навыков исследовательской работы.

До 1 января конкурсанты могут прислать работы на темы экологии, содержания животных в неволе и поведения их в естественной среде. Кроме того, будут рассмотрены результаты самостоятельных экспериментальных исследований юных натуралистов в области биологии развития, генетики и физиологии высшей нервной деятельности, сообщается на сайте зоопарка.

Работы должны содержать список используемой литературы и разборчивые подписи. Жюри не будет рассматривать отчеты о работе кружков, рефераты и фотоальбомы.

Победителей наградят дипломами и грамотами.

Конкурсный материал необходимо присылать простой бандеролью по адресу: Москва, 123242 ГСП, Большая Грузинская улица, дом 1, Зоопарк.

Ссылки по теме


Сюжет: Как работает столичный зоопарк
Московский зоопарк исследования мероприятия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика