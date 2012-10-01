Московский зоопарк проводит конкурс юннатских работ

Фото: ИТАР-ТАСС
В Московском зоопарке стартовал конкурс юннатских работ имени П.А.Мантейфеля. Цель мероприятия – развитие у школьников интереса к окружающей среде и повышение навыков исследовательской работы.
До 1 января конкурсанты могут прислать работы на темы экологии, содержания животных в неволе и поведения их в естественной среде. Кроме того, будут рассмотрены результаты самостоятельных экспериментальных исследований юных натуралистов в области биологии развития, генетики и физиологии высшей нервной деятельности, сообщается на сайте зоопарка.
Работы должны содержать список используемой литературы и разборчивые подписи. Жюри не будет рассматривать отчеты о работе кружков, рефераты и фотоальбомы.
Победителей наградят дипломами и грамотами.
Конкурсный материал необходимо присылать простой бандеролью по адресу: Москва, 123242 ГСП, Большая Грузинская улица, дом 1, Зоопарк.
