Московский зоопарк проводит конкурс юннатских работ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском зоопарке стартовал конкурс юннатских работ имени П.А.Мантейфеля. Цель мероприятия – развитие у школьников интереса к окружающей среде и повышение навыков исследовательской работы.

До 1 января конкурсанты могут прислать работы на темы экологии, содержания животных в неволе и поведения их в естественной среде. Кроме того, будут рассмотрены результаты самостоятельных экспериментальных исследований юных натуралистов в области биологии развития, генетики и физиологии высшей нервной деятельности, сообщается на сайте зоопарка.

Работы должны содержать список используемой литературы и разборчивые подписи. Жюри не будет рассматривать отчеты о работе кружков, рефераты и фотоальбомы.

Победителей наградят дипломами и грамотами.

Конкурсный материал необходимо присылать простой бандеролью по адресу: Москва, 123242 ГСП, Большая Грузинская улица, дом 1, Зоопарк.