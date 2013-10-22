Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 16:41

Культура

Театр сатиры откроет сезон премьерой спектакля "Свадьба в Малиновке"

Фото: satire.ru

27, 28 и 31 октября в Театре сатиры состоится премьера 90-го театрального сезона "Свадьба в Малиновке". Действие советской музыкальной комедии, написанной в 30-е годы, разворачивается в Гражданскую войну.

Власть в Малиновке меняется постоянно – правят то белые, то красные. Вдруг в округе появилась банда Грицко, предводитель которой представляет себя всесильным паном-атаманом Грицианом Таврическим и задумывает жениться на красавице Яринке.

В финале Малиновку занимают красные, банда разгромлена, и действие заканчивается громкой свадьбой.

Главным действующим лицом спектакля являются селянки, которым приходится переносить на себе все тяготы войны, считает режиссер Юрий Васильев.

Начало спектаклей - в 19.00, стоимость билетов - 600 рублей.

