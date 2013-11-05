Маленький космос: вся история Московского планетария

Московскому планетарию исполнилось 84 года

Сегодня Московский планетарий празднует свой День рождения. На момент открытия он был единственным в стране и тринадцатым в мире. В следующем году ему исполнится 85 лет, и пока планетарий только готовится к круглой дате: в честь юбилея создаются новые программы, экспозиции и фильмы.

Об истории одной из старейших в мире "уменьшенных копий" небесной сферы, о сегодняшнем состоянии и будущем Московского планетария читайте в материале M24.ru.

Опыт создания планетария советские инженеры переняли у немецких коллег. Проекционный аппарат с заводским номером "13" был куплен у фирмы Zeiss AG. К слову, проработал проектор более пятидесяти лет и был заменен только потому, что появилась новая, более современная техника.

В 1927 году, когда принималось решение о строительстве научно-просветительского центра, рассказывающего о космосе, десять из двенадцати планетариев находились в Германии. Фундамент их московского аналога, всего лишь третьего за пределами немецкой земли, был заложен в день осеннего равноденствия — 23 сентября 1928 года, а уже через год, 5 ноября, состоялось торжественное открытие планетария.

Журнал "Огонек" назвал это событие исключительным с точки зрения культурной важности, а поэт Маяковский посвятил открытию стихотворение: "Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий".





Фото: ИТАР-ТАСС

С самого начала центр создавался со строгим научным уклоном. Тщательно проводилась подборка материалов, разрабатывалась архитектурная концепция Московского планетария: здесь решено было сделать не просто купол с проекцией небесной сферы, а целый комплекс с киноаудиторией, астрономическим музеем, библиотекой и многим другим. Все это и сейчас, спустя три четверти века, можно найти в планетарии. Строительство главного здания Московского дома звезд выполнено в модном для 20-х годов стиле конструктивизма.

Свою славную деятельность Московский планетарий начинал с небольшого курса лекций, число которых постоянно росло: в 1929-1930 годах здесь читалось всего две-три лекции, но уже через 10 лет после открытия число курсов, которые читаются в научном центре, выросло до сорока.

К 1934 году на куполе Московского планетария уже плыли облака и мерцали звезды, здесь можно было увидеть северное сияние и августовский звездопад, в конце сеанса под музыку Рейнгольда Глиэра поднималась алая заря и восходило "советское солнце".

До середины 50-х Москва была единственной столицей, где планетарий из оптического прибора превратился в настоящий космический театр. При этом от науки Московский дом звезд не отошел.

В 30-х годах здесь заседал Стратосферный комитет, сотрудники которого изучали реактивное движение и верхние слои атмосферы. В залах и аудиториях планетария работали как маститые ученые, так и школьники, здесь был создан астрономический кружок. Во время Великой Отечественной войны в планетарии проводились лекции для разведчиков и военных летчиков. Сотрудники центра выезжали и за пределы "дома звезд", читая специальные курсы в госпиталях и воинских частях.

Фото: ИТАР-ТАСС

Немалую лепту планетарий внес и в развитие космонавтики, с 1960 года здесь проводились занятия по астронавигации. По признанию летчика-космонавта Алексея Леонова, именно в Звездном зале планетария начался его путь на Байконур. В связи с возросшим интересом к космосу росла активность планетария и его популярность.

Однако, несмотря на всю славную историю, Московский планетарий не смог избежать влияния всеобщего застоя в стране. В 1977 году был заменен старый проекционный аппарат, это была последняя акция по развитию комплекса до его закрытия. Построенный в голодные для страны 20-е годы, переживший тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, Московский планетарий был закрыт в 1994 году.

Последующие годы оказались самыми трудными в истории "дома звезд". Сменив несколько частных инвесторов, планетарий оказывался под угрозой полного банкротства и окончательного закрытия. В 2010 году городские власти выделили из бюджета 10 миллионов евро, что позволило приобрести для планетария новейшее оборудование. Научным куратором центра назначен МГУ. В это же время началось создание музея при Московском планетарии, идея которого родилась еще в 1927 году.

Открытие обновленного научного центра состоялось 12 июня 2011 года и было приурочено ко Дню России. Сейчас москвичи и гости столицы могут посетить Большой Звездный зал, Музей Урании, названный в честь музы астрономии, и интерактивный музей "Лунариум", а также 4D-кинотеатр и Малый Звездный зал.

Московскому планетарию исполняется 84 года

Здесь возобновились лекции и экскурсии. Сотрудники планетария утверждают, что в годы застоя им удалось сохранить основные богатства "дома звезд", так что нынешние посетители увидят все то, что могли видеть гости планетария до его закрытия, а также новые экспонаты и астрономические приборы.

"В день своего рождения у планетария, как это ни странно, выходной. В каникулы очень много детей и оборудование не справляется с такой нагрузкой. Завтра мы сможем встретить наших посетителей во всем своем великолепии" - говорит научный директор планетария Фаина Рублева.

По словам Рублевой, самыми любимыми экспонатами в интерактивном музее являются разнообразные ракеты, специальные велосипеды и лунные тележки.

"Интерактивный музей от наплыва гостей страдает больше всего, - говорить директор. – Но это неудивительно, это самое увлекательное место для детей. 84 года назад невозможно было себе представить, что появятся дополнительные площади для создания экспозиции, Московскому планетарию всегда не хватало места. Сейчас оба музея расположены на двух уровнях, это была мечта еще первого директора планетария Константина Шестовского. В частности, Шестовский хотел создать музей неземного вещества, и сейчас у нас есть большая метеоритная коллекция, которая может называться воплощением этой идеи".



В скором времени сотрудники планетария откроют специальную выставку, посвященную метеоритному дождю в Челябинске.

Фаина Рублева называет Московский планетарий третьим по старшинству. Несмотря на то, что открыт он был только тринадцатым, до наших дней дошло не так много старинных "домов звезд".