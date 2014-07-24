На "синей" ветке ликвидировали протечку трубы

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В столичном метро устранили последствия небольшой аварии на перегоне между станциями "Киевская" и "Парк Победы", сообщает пресс-служба подземки. Там прорвало водопровод и поток воды хлынул в окно проходящего поезда.

Инцидент произошел на перегоне Арбатско-Покровской линии "Парк Победы" - "Киевская". В 9:29 произошла протечка из водопроводной трубы. В течение четырех минут водопровод, который используется для хозяйственных нужд и тушения пожаров в метро, перекрыли. Специалисты отметили, что причиной аварии стало смещение уплотнителя, соединяющего различные секции трубопровода.

Будущей ночью в подземке проведут комплекс восстановительных работ и поменяют уплотнители водопровода. В дальнейшем эту работу предполагается провести на всех линиях метрополитена.

На график движения поездов чрезвычайное происшествие не повлияло, поезда следовали с обычными интервалами.

Отметим, что в редакцию M24.ru поступило несколько сообщений от читателей, которые рассказали, что в перегоне между станциями Арбатско-Покровской "ветки" их залило потоком грязевой воды, попавшей в вагон через открытую форточку.