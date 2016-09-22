Московский марафон: 42,2 километра достопримечательностей

Мэр Москвы
Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки
13:15
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии
происшествияДТП
13:12
Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня
политика
13:00
Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти
судыпроисшествияполитиказа рубежом
12:42
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий
транспортрегионы
12:38
Правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного – СМИ
происшествиярегионы
12:23
Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
обществопогодагород
12:15
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
12:09
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Новый маршрут в Нагатинском Затоне дополнил сеть прогулочных зон района
город
11:53
Угроза цунами для берегов Камчатки снята
11:43
В Москве открыто дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной
культура
11:36
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху в случае победы – СМИ
политиказа рубежом
11:28
В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов
политикагород
11:17
Временные ограничения на передвижение сняты в городах Непала
за рубежом
11:00
ВС Польши заявили о начале операции НАТО "Восточный страж"
10:51
Мосбиржа сообщила о приостановлении торгов на фондовом рынке
экономика
10:42
Космические аппараты после пуска с Плесецка выведены на целевую орбиту
наука
10:40
Более 130 тыс атак на портал ЦИК зафиксировано со старта ЕДГ – Памфилова
10:15
ФБР проверяет наличие сообщника у подозреваемого в убийстве Кирка – СМИ
происшествияполитиказа рубежом
10:07
Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме
09:57
Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города
09:55
Моди поздравил Сушилу Карки с принятием присяги в качестве премьера Непала
09:34
Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд
09:20
Движение на МКАД в районе Строгино затруднено из-за аварии
происшествияДТПгород
09:08
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города
мэр Москвыгород
22 сентября 2016, 16:11
Балет на воде, 3D-шоу и кулинарные батлы: как Москва отметит 878-летие
