Более тысячи человек ежегодно гибнут на железных дорогах МО

ИТАР-ТАСС

От тысячи до 1,2 тысяч человек ежегодно гибнут на территории Московского транспортного региона, который охватывает около 20 субъектов РФ. С начала этого года травмы различной степени тяжести получили около 600 человек. В большинстве случаев виновниками становятся сами пострадавшие, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте.

"Ведь локомотив невозможно остановить сразу - его тормозной пути составляет до 600 метров, и машинист не имеет возможности что-либо сделать", - передает ИТАР-ТАСС слова руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Олега Тушмалова. Он отметил, что нередко жертвами становятся "зацеперы", катающиеся на поездах, а также подростки, слушающие музыку. Тумшалов добавил, что железная дорога ежегодно строит воздушные и подземные переходы для удобства пассажиров.

В ноябре следователи намерены проанализировать наиболее опасные участки железной дороги и потребовать от региональных властей и железной дороги принять дополнительные меры для сокращения уровня травматизма.

Напомним, в конце июля в Рузском районе Подмосковья поезд дальнего следования сбил насмерть трех школьниц. Девушки, возвращаясь с пляжа, переходили через железнодорожные пути. Пропуская электричку, они остановились на рельсах и из-за шума поезда не услышали приближения поезда. Поезд шел с большой скоростью, и у машиниста не было возможности затормозить. От полученных травм девушки скончались на месте.