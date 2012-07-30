Подготовка Подмосковья к зиме обойдется почти в 14 млрд рублей

ИТАР-ТАСС

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье будет завершена к 15 сентября. По словам министра стройкомплекса и ЖКХ Германа Елянюшкина, на эти цели из бюджета региона выделят почти 14 млрд рублей. Деньги, в частности, пойдут на замену кровли жилых домов, ремонт тепловых и канализационных сетей.

Губернатор Сергей Шойгу с целью снижения затрат предложил в качестве эксперимента установить в жилых домах индивидуальные источники теплоснабжения. Пока этот вопрос прорабатывается, сообщает пресс-центр правительства Московской области.

Известно также, что в части районов Подмосковья подготовка к зиме идет по графику, но некоторые районы отстают. К последним относятся Волоколамский, Пушкинский и Можайский районы.

Что касается новой Москвы, на подготовку к зиме присоединенных территорий выделят 1,3 млрд рублей. Планируется, что каждое сельское поселение будет обеспечено хотя бы одним электрогенератором.