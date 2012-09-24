Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 11:41

Власти МО готовы предоставлять субсидии на сжиженный газ

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Московской области уверены, вместо того, чтобы проводить природный газ в каждый населенный пункт, выгоднее предоставлять гражданам субсидии на сжиженный газ.

"С точки зрения экономики эффективнее будет направлять средства бюджета области на компенсацию тарифов жителям при газификации, используя сжиженный газ, а не проводить природный", - заявил зампредседателя правительства Московской области Тимур Иванов.

По его мнению, правительство Подмосковья должно обеспечить газификацию каждого домовладения.

Областное правительство планирует до конца 2012 года актуализировать программу газификации региона, которая действует с 2005 года, согласно которой в первую очередь предполагается газификация населенных пунктов, где проживает более двухсот человек, передает РИА Новости.

Московская область газ газификация мо

