В Солнечногорске День района отметят праздничным шествием

ИТАР-ТАСС

В подмосковном Солнечногорске День района отметят праздничным шествием трудовых коллективов, чествованием молодоженов и салютом. Мероприятия состоятся 25 августа, сообщается на сайте администрации Солнечногорского муниципального района Московской области.

Кроме того, запланировано награждение почетного гражданина, проведение кулинарного конкурса "Вот так блин!", открытие ярмарки народных ремесел, выставки белорусских художников и выступление звезд российской эстрады.

В рамках празднования пройдет третий по счету фестиваль искусств "Солнечный город", в котором примут участие делегации из Москвы, Ярославля, Пскова, Чебоксар, Ставрополя, Гагарина и Минска.

Завершит программу праздничный салют.