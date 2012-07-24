В Подмосковье задержали шестерых торговцев оружием

ИТАР-ТАСС

Сотрудники ФСБ, а также оперативники угрозыска МВД и Подмосковного ГУ МВД завершили трехдневную спецоперацию по задержанию торговцев оружием. По версии МВД, задержанные списывали оружие из воинских частей Минобороны для утилизации, но вместо этого продавали его на черном рынке.

Как рассказал газете "Известия" источник в спецслужбах, незадолго до этого в правоохранительные органы поступила информация, что в подмосковном Железнодорожном процветает торговля взрывчаткой и оружием. Один из оперативников под видом потенциального покупателя смог выйти на продавцов. Он договорился с торговцами о покупке пробной партии: нескольких кумулятивных зарядов и противопехотных мин.

Во время сделки был задержан с поличным 36-летний генеральный директор ЗАО "Предприятие "Оборонтех" Александр Кудрявицкий. Сразу после этого по разным адресам в Железнодорожном и Балашихе оперативники задержали и его предполагаемых сообщников: соучредителя "Оборонтеха" Сергея Тазина, гендиректора и сотрудника московского ЧОП "Ваенга" и двух безработных жителей Балашихи. При обыске у них нашли целый арсенал: мины, гранаты, пистолеты, патроны, порох и т. д.

ГСУ подмосковной полиции возбудило уголовные дела по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Оперативникам уже известно, что основными покупателями оружия были представители столичных криминальных группировок, а также северокавказские боевики. Задержанных торговцев уже проверяют на причастность к последним терактам на Северном Кавказе.

По информации газеты, в деле упоминается государственный Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева (НИТИ). Так, правоохранительным органам известно, что НИТИ является одним из соучредителей "Оборонтеха". А гендиректор института Владимир Кудрявицкий является отцом задержанного гендиректора "Оборонтеха". НИТИ является одним из ведущих предприятий в области технологий машиностроения и разработки автоматизированного оборудования для самых различных технологий производства, как изделий военного назначения, так и гражданских отраслей промышленности. Причастен ли институт к преступной деятельности, в правоохранительных органах еще уточняется.