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Происшествия

22 августа 2012, 12:09

В Подмосковье задержан владелец агрохолдинга "Русское молоко"

Московская область мошенничество криминал задержания

ИТАР-ТАСС

Предприниматель и владелец агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий задержан по подозрению в захвате земель, принадлежащих совхозам Рузского района Московской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предприниматель был задержан в Подмосковье.

Ранее сегодня поступила информация о том, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России раскрыли крупную земельную аферу в Рузском районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 12 человек. Имена задержанных не назывались.

По версии следствия, с 2003 по 2011 год мошенники получили 254 земельных доли в Подмосковье общей стоимостью 297 миллионов рублей.

В организованную группу входило руководство ряда коммерческих предприятий и государственных органов Рузского района.

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