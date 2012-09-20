К концу года в Подмосковье могут продать 300 тыс. кв. м складов

Фото: ИТАР-ТАСС

Объем сделок по покупке подмосковных складских помещений для собственного использования может достигнуть рекордной отметки. К концу 2012 года площадь купленных складов может превысить 300 тысяч квадратных метров.

С января по сентябрь в Московской области были куплены уже около 200 тысяч квадратных метров складов класса А для собственного пользования, сообщил директор департамента индустриальной и складской недвижимости и земли компании Knight Frank Вячеслав Холопов.

Как сообщает РИА Новости, за этот год покупка складов для собственных нужд значительно возросла в общем объеме и составила около 25%.

Вячеслав Холопов добавил, что также увеличился средний размер складских площадей, приобретаемых в результате одной сделки. За первые три квартала 2012 года данный показатель составил около 16 тысяч квадратных метров, что в полтора раза выше, чем в прошлом году.

При этом цены на аренду складов в Подмосковье стабильно растут. "Средняя арендная ставка для складских объектов класса А находится на уровне 135-140 долларов за квадратный метр в год", - заключил Холопов.