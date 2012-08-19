Фестиваль "Яблочный Спас в Мелихове" проходит в Подмосковье

ИТАР-ТАСС

Сегодня, 19 августа, в Чеховском районе проходит традиционный подмосковный фестиваль "Яблочный Спас в Мелихове".

Для гостей приготовлена программа на любой вкус – после молебна и освящения яблок гостей будут развлекать песнями, плясками и играми лауреаты международных конкурсов, артисты ансамбля Folk fresh.

Весёлые народные песни прозвучат в исполнении ансамбля русских народных инструментов "Русские умельцы". Для любителей театра пройдут спектакли по рассказам Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Кроме того, в этом году гостей ожидает сюрприз – знакомство с поэтессой, лауреатом фестиваля русского романса "Гори, гори, моя звезда…", обладательницей Гран-при конкурса "Душа Подмосковья", автором поэтических сборников Светланой Трушиной.

Дети тоже не останутся без внимания – для них подготовлена интерактивная программа "По следам Каштанки". Вместе с родителями они смогут покататься на тачках и поиграть в старинные игры, посетить выставку "Дачная азбука" и узнать все о дачной жизни XIX века.

Напомним, 19 августа православный мир отмечает один из 12 самых больших религиозных праздников – Преображение Господне, именуемый в народе Вторым, или Яблочным Спасом.