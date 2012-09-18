В подмосковном Одинцово ищут пропавшего грибника

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские, военнослужащие и волонтеры ищут в подмосковном Одинцово пропавшего грибника, который ушел из дома 13 сентября. Мужчина не отвечает на телефонные звонки и не дает о себе знать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В последний раз 78-летний Анатолий Мошул выходил на связь утром 14 сентября. Он сообщил, что заблудился. Установить точное местонахождение грибника не удалось, так как батарея его телефона разрядилась.

Мошул был одет в комуфляжные штаны, черную куртку, голубой берет, на ногах - резиновые сапоги. Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, незамедлительно сообщить ее по телефону дежурной части 8 (495) 593-10-62 или по "телефону доверия" 8 (495) 593-17-26.