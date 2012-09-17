Восьми кандидатам в мэры Химок отказано в регистрации

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 17 сентября, Избирком подмосковных Химок отказал в регистрации восьми кандидатам на пост мэра города. Баллотирующиеся вовремя не предоставили подписи избирателей, сообщил глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

В регистрации отказано Алексею Алейникову, Андрею Рыбину, Сергею Ходыреву, Валерию Баулину, Илье Носкову, Евгению Антропову, Юрию Позднякову, и Филиппу Субботину, информирует РИА Новости.

Окончательный список кандидатов на пост главы Химок будет сформирован 22 сентября.

Напомним, что сейчас известно о 26 претендентах на данную государственную должность. В числе официально зарегистрировавшихся - исполняющий обязанности главы Химок Олег Шахов, бывший член партии "Яблоко" Игорь Белоусов, экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, кандидат от ЛДПР Максим Рохмистров, представитель КПРФ Анатолий Баранов и другие.

Выборы мэра Химок пройдут 14 октября.