В Подмосковье стартует волонтерская акция "Полезный выходной"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 15 сентября, в Московской области стартует волонтерская акция "Полезный выходной", направленная на привлечение общественного внимания к проблемам областных музеев. Теперь каждый житель сможет помочь объектам культуры, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.

В ближайший выходной акция пройдет на территориях десяти крупных региональных музеев. Речь идет о Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим», историко-архитектурном, художественном и археологическом музее «Зарайский Кремль», музее-усадьбе «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, Сергиево-Посадском музее-заповеднике, музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», Серпуховском историко-художественном музее, Государственном Доме-музее П. И. Чайковского, Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока и Военно-техническом музее.

Как отметил министр культуры Московской области Антон Губанков, данное мероприятие станет регулярным, а труд самых активных волонтеров будет поощрен.

Добавим, что акция уже привлекла внимание десятков жителей Подмосковья.