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Происшествия

13 сентября 2012, 12:06

У подмосковного бизнесмена похитили один миллион рублей

Московская область полиция криминал ограбления

Фото: ИТАР-ТАСС

В подъезде жилого дома в подмосковном Серпухове четверо неизвестных напали на руководителя одной из компаний.

Как сообщил источник в правоохранительный органах, нападение произошло 12 сентября в доме на Осенней улице. Преступники избили коммерсанта бейсбольной битой и похитили у него деньги в размере одного миллиона рублей.

Денежные средства принадлежали компании, в которой работал потерпевший, уточняет "Интерфакс".

Бизнесмена экстренно госпитализировали. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают грабителей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".

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