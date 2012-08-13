Убийце поэта-песенника Виталия Калашникова дали 10 лет

ИТАР-ТАСС

Дубнинский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя Максима Ганичева за убийство поэта-песенника Виталия Калашникова, передает ИТАР-ТАСС.

По данным следствия, в ночь на 6 января 2012 года Ганичев, находясь в своей квартире по улице Правды, в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил Калашникова. Пострадавший был госпитализирован в Дубненскую городскую больницу, где скончался через 5 дней, несмотря на помощь врачей.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

53-летний Виталий Калашников был известным поэтом-бардом. По его сценариям были сняты несколько фильмов и поставлены пьесы. Кроме того, он был создателем мастерской ювелирной керамики, выставки работ неоднократно проходили за рубежом.