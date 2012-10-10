Форма поиска по сайту

10 октября 2012, 12:49

На ремонт объектов ЖКХ военных городков МО потратят более 200 млн руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

На ремонт объектов ЖКХ восьми военных городков Московской области из резервного фонда правительства региона будет выделено более 200 млн рублей.

"На проведение ремонтно-восстановительных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства восьми военных городков, преданных в собственность муниципальных образований Московской области от Минобороны РФ, направляются 222 млн рублей", - сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Как передает "Интерфакс", в 2012 году на ремонтно-восстановительные работы объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области потратят около 247 млн рублей.

