Подмосковным пенсионерам не вернут право на бесплатный проезд в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мособлдума отклонила законопроект о праве пенсионеров из Подмосковья на бесплатный проезд по Москве, передает Агентство "Москва".

Первый зампредседателя Мособлдумы Сергей Юдаков пояснил, что подмосковное заксобрание не имеет полномочий устанавливать нормы и правила на территории другого субъекта РФ. Кроме того, он подчеркнул, что для возвращения права на бесплатный проезд "отсутствует экономическое и финансовое обоснование".

"Решение принято, закон отклонен", – сказал Юдаков.

В свою очередь автор законопроекта, член комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Еремейцева отметила, что необходимость принятия законопроекта обусловлена "сформировавшейся социальной напряженностью в регионе".

Законопроект был внесении региональный парламент фракцией КПРФ.

Напомним, с 1 августа 2015 года изменился порядок транспортного обслуживания льготных категорий граждан - жителей Подмосковья. Права на льготный проезд по Москве лишились около 1,2 миллиона человек, среди них ветераны военной службы, ветераны труда и пенсионеры без льготного статуса.



Льготы по бесплатному проезду по столице сохранили подмосковным инвалидам боевых действий, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалидам I, II, III групп, а также ряду других федеральных льготников. Всего в Московской области проживают более 1,9 миллиона пенсионеров.