Два чиновника МО пойманы на превышении полномочий на 8 млн руб.

ИТАР-ТАСС

Замглавы администрации Лотошинского муниципального района Подмосковья Евгений Тепляков подозревается в превышении должностных полномочий, а директор МУП "Ритуал" того же района Павел Займенцев - в пособничестве этому преступлению. Соответствующие уголовные дела возбуждены Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЦФО, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2011 года Евгений Тепляков лично и через Павла Займенцева требовал 8 миллионов рублей от местной жительницы. За эти деньги Тепляков обещал не препятствовать госрегистрации перехода прав собственности на земли, приобретенные женщиной. Замглавы Лотошинского района требовал передать 500 тысяч рублей Займенцеву и перечислить 7,5 миллиона рублей "пожертвований" на счет администрации района.

1 августа 2012 года Займенцев был задержан при получении денежных средств в размере 500 тысяч рублей и муляжа платежного поручения на сумму 7,5 миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор дополнительных доказательств. По результатам этого в отношении указанных лиц будут приняты соответствующие процессуальные решения. Расследование уголовного дела продолжается.