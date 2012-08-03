Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 августа 2012, 13:45

Два чиновника МО пойманы на превышении полномочий на 8 млн руб.

Московская область вымогательство Следственный комитет чиновники криминал уголовные дела

ИТАР-ТАСС

Замглавы администрации Лотошинского муниципального района Подмосковья Евгений Тепляков подозревается в превышении должностных полномочий, а директор МУП "Ритуал" того же района Павел Займенцев - в пособничестве этому преступлению. Соответствующие уголовные дела возбуждены Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЦФО, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2011 года Евгений Тепляков лично и через Павла Займенцева требовал 8 миллионов рублей от местной жительницы. За эти деньги Тепляков обещал не препятствовать госрегистрации перехода прав собственности на земли, приобретенные женщиной. Замглавы Лотошинского района требовал передать 500 тысяч рублей Займенцеву и перечислить 7,5 миллиона рублей "пожертвований" на счет администрации района.

1 августа 2012 года Займенцев был задержан при получении денежных средств в размере 500 тысяч рублей и муляжа платежного поручения на сумму 7,5 миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор дополнительных доказательств. По результатам этого в отношении указанных лиц будут приняты соответствующие процессуальные решения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать