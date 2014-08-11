Территорию Домодедовского кладбища увеличат в полтора раза

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Территория Домодедовского кладбища увеличится на 61 гектар. Планировка новых территорий для захоронений будет проходить за счет средств городского бюджета, сообщает в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый участок, который присоединят к кладбищу, находится вблизи деревни Истомиха рядом с аэропортом "Домодедово".

В настоящее время общая площадь Домодедовского кладбища составляет около 127 гектаров, после присоединения нового участка его территория увеличится до 188 гектаров (почти 2 миллиона квадратных метров).

Нынешняя территория погоста поделена на три части по 40 гектаров: северная территория - участок площадью около 12 гектаров; южная территория около 13 гектаров; западная - 36 гектаров.

Домодедовское кладбище было открыто для захоронений 1 декабря 1987 года.

Фото: invest.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что Перепечинское кладбище, расположенное в Солнечногорском районе Подмосковья, будет расширено. Территорию кладбища увеличат за счет присоединения к нему земельного участка в 25 гектаров.

Под захоронения выделят территорию площадью около 140 тысяч квадратных метров. Участок, отведенный под расширение, находится около деревни Шемякино.

Также предлагается построить на Перепечинском кладбище колумбарий на 1560 ячеек, контрольно-пропускной пункт и общественный туалет.