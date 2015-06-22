С начала года в столице стало на 9 долгостроев меньше

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С начала 2015 года из перечня столичного долгостроя исключили 9 объектов. Сейчас на контроле властей остается 122 объекта, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В частности, один объект перестал быть долгостроем в связи с возобновлением работ и выдачей разрешения на строительство. Речь идет о торговом объекте на улице Миклухо-Маклая, 14.

Кроме того, еще пять исключили из списка долгостроев после прекращения реализации инвестиционных проектов. Один из участков расположен на пересечении Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова, там предполагалась обустроить плоскостную автостоянку. В итоге участок снова выставят на торги.

Еще четыре участка после демонтажа конструкций собираются благоустроены. Речь идет о гостинице для артистов театра "Уголок дедушки Дурова" на улице Дурова, владение 24, строение 1; культурно-гостиничном комплексе на Ростовской набережной, дом 9; торгово-административном комплексе "Крестовский" на проспекте Мира, владение 90-96 и подземном гараже в Мансуровском переулке, владение 3.



Помимо этого, три площадки выведены из списка долгостроев в связи с завершившейся стройкой. Например, в 1-м Тружениковом переулке, где не был построен гостинично-деловой центр, провели благоустройство. А на участке в Строгинской пойме планировалось возвести спортивную базу воднолыжного клуба "Альфа". Поскольку объект так не был начат, территорию будут развивать дальше.

На Пятницком шоссе, владение 26, намечалось строительство 2-й очереди таможенного терминала. В соответствии с проектом планировки территории "Новобратцевский" там теперь хотят построить склады.

Напомним, в середине 2011 года по инициативе заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина была создана оперативная группа по сокращению объектов долгостроя. Оперативная группа мониторит объектов незавершенного строительства. Ее главная задача – стимулировать застройщика возобновить строительство или, если этого не происходит, принять решение об отмене строительства и освобождении земельного участка.

Ранее сообщалось, что программа по ликвидации долгостроя в центре Москвы реализована на 64%. Согласно перечню долгостроев, всего на территории ЦАО находилось 90 таких объектов.

"В период ноябрь 2014 – февраль 2015 годов на территории ЦАО Москвы из перечня были исключены 12 объектов долгостроя, в том числе по семи – приняты решения о возобновлении строительства", - рассказали в пресс-службе департамента. Ранее еще 46 объектов перестали быть долгостроями.