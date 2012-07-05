Выявлено более 3,5 тысяч нарушений противопожарной безопасности

За текущий год специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора совершили более 600 проверок объектов капитального строительства, в ходе которых было выявлено 3597 нарушений. Об этом говорится на сайте Мосгосстройнадзора.

Нарушений требований технических регламентов и проектной документации при проведении работ выявлено 1,668 тысячи, а нарушений противопожарного режима при организации строительного производства - 1,929 тысячи.

«По итогам проверок вручено 529 предписаний, наложено штрафных санкций на нарушителей на сумму, превышающую 8 миллионов рублей», отмечается в материале.

Специалисты Мосгосстройнадзора в ходе проверок провели 653 противопожарных инструктажа с инженерным составом и ответственными за пожарную безопасность строительных площадок.