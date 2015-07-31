От "Букашки" до "Аннушки": почему в столице нет 666 маршрута

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Нумерация маршрутов общественного транспорта Москвы для обычного пассажира запутана и труднообъяснима. Трамвай и автобус с одним и тем же номером, как правило, следуют по абсолютно разным маршрутам. При этом совершенно неочевидно, что близкие по номеру автобусы или троллейбусы ходят недалеко друг от друга.

Некоторые номера вообще пропущены, какие-то обозначены буквами. M24.ru разбирается, как присваиваются номера общественному транспорту, что происходит с нумерацией маршрутов сегодня и что нас ждет в недалеком будущем.

Как рассказали m24.ru в Мосгортрансе, нумерация маршрутной сети в Москве сложилась исторически. "Сегодня при открытии новых маршрутов им присваиваются номера либо ранее отмененных, либо новые. Иногда при присвоении номера учитывается специфика того или маршрута", – объяснили в учреждении.

К примеру, в Москве есть несколько социальных маршрутов, которые проходят через основные социальные объекты района – учреждения образования, медицины, социальной защиты. Номера таких маршрутов начинаются с литеры С: С1, С2 и т.д. Также существуют ночные маршруты наземного городского транспорта: автобусы № Н1, Н2, Н3 и др.

Откуда берутся дыры

Иногда номера достаются общественному транспорту от коммерческих маршрутов, после того как последние передают в городское ведомство. Для удобства пассажиров маршрутные номера в таком случае по возможности остаются прежними.

Так появились четырехзначные номера 1001–1004: в 2013 году эти маршруты перешли в ведение Мосгортранса, и в нумерации автобусов образовалась до сих пор не заполненная номерами дыра между номером 907 и 1001.

Дыры в нумерации появляются и по другим причинам. Не существует, например, 666 маршрута, который москвичи называли "демонийка". Ему в 1999 году по просьбам пассажиров был присвоен номер 616.

Маршруты, названные буквами

Трамвайный маршрут А был открыт в 1911 году и изначально был кольцевым. Он проходил по Бульварному кольцу, которое также называлось Кольцо А. Именно поэтому маршрут также назвали А, а в народе он получил новое звучание ‒ "Аннушка".

Похожая история у маршрута Б, который проходит по Садовому кольцу. Он был запущен в 1911 году и получил свое название благодаря тому, что Садовое кольцо также именовалось Кольцо Б. Интересно, что сначала по кольцу ходил трамвай, но со временем его заменили на троллейбусы, при этом историческое название маршрута осталось без изменений.

В 1982 году маршрут был разделен на два кольца: внешнее и внутреннее. Чтобы их различать, было принято решение называть маршрут, проходящий по внутреннему кольцу, красным, а по внешнему – черным. Выбор названий был связан с цветом трафаретов, на которых в то время размещалось расписание движения троллейбусов. Таким образом, официально маршруты стали называться Бкр и Бч. А пассажиры назвали его "Букашкой".

Эксперт по городскому транспорту, руководитель проектов компании АИКОМ Александр Морозов рассказал, что сегодня нумерация маршрутов общественного транспорта в Москве представляет собой симбиоз случайных номеров, дошедших до нас из разных десятилетий XX века.

Некоторые трамваи, например 38-й, 43-й, 45-й и 46-й, практически не меняли маршрут начиная с 30-х годов прошлого столетия, и, следовательно, их номера остались теми же, полученными в порядке создания этих маршрутов.

"В 60-е годы был предложен принцип выделения пригородных маршрутов в отдельные сотни. Маршруты 300-е и 400-е были отведены для областных автопредприятий, и в них не принимали проездные билеты Москвы, а 500-е стали пригородными маршрутами Мосгортранса, и билеты на эти маршруты действовали только до границы города. Сейчас с расширением территорий Москвы и вводом единой зонной системы оплаты проезда, универсальной для всех московских маршрутов, принцип деления маршрутов по типам билетов и по принципу пригородности потерял свой смысл", – добавил Морозов.

Как можно структурировать систему нумерации

"В составе работ по маршрутной сети города Москвы компания АИКОМ предоставила в департамент транспорта свои рекомендации по изменению принципов нумерации маршрутов. В основе нумерации должны лежать функциональное назначение и уровень сервиса, обеспечиваемого маршрутом", – уверен Морозов.

Главная идея состоит в том, чтобы создать сквозную нумерацию, при которой каждому номеру соответствует ровно один номер маршрута, независимо от вида транспорта. Номера с 1 по 60-й предлагается закрепить за трамваем, так как трамвай является наиболее мощным, зримым и стабильным видом наземного транспорта. Именно трамвайные маршруты первыми занимали этот диапазон номеров еще с 1900-х годов.

Оставшиеся номера предлагается присваивать безрельсовому транспорту по принципу: чем меньше номер – тем более значимым является маршрут. Номера с 61 до 99 – основные диаметральные маршруты, проходящие через центр города; маршруты с 100 до 199 – главные хордовые направления и так далее.

В разработке своих предложений специалисты компании опирались на международный опыт. В Берлине номера маршрутов начинаются с буквы, обозначающей частоту движения и режим работы. Маршруты, начинающиеся с М – магистральные, прямолинейные метро-маршруты, которые ходят с интервалом не больше пяти минут в час пик и 10 минут в течение дня и работают круглосуточно.

Пассажир при пользовании маршрутом М понимает, что расписание смотреть необязательно – нужно, как в метро, прийти и поехать, автобус придет очень скоро. Маршруты, начинающиеся на Х (от слова эКСпресс), – экспрессные, пропускают часть остановок для ускоренного движения. Маршруты, начинающиеся на N (от слова ночь), – ночные, работают только в ночное время.

Идея кодировать в номерах маршрутов районы, через которые проходит маршрут, является для Москвы бесперспективной. "Если бы мы в номерах маршрутов попытались закодировать районы, по которым проходит транспортное средство, получились бы шестизначные номера, что было бы неудобно для запоминания и восприятия", – говорит Александр Морозов.

Лев Ганкин. Москвич: Если троллейбус и автобус с одинаковыми номерами ходят в разных концах Москвы - это еще не так страшно. А если их маршрут частично совпадает? Такое происходит, например, на Ленинградке на участке от Белорусской до 3-го кольца. Сядешь на 82-й троллейбус - уедешь на Волоколамку, сядешь на 82-й автобус - уедешь на ВДНХ. При этом если троллейбусы ломаются, то вместо них часто пускают автобусы, и вот тут уже поди разбери это "настоящий" 82-й автобус или 82-й автобус, пущенный вместо троллейбуса.



Какие типы маршрутов есть уже сегодня

Добавим, что сегодня уже существуют некоторые категории маршрутов:

четыре социальных автобусных маршрута, пронумерованных с префиксом С;

шесть ночных автобусных маршрутов, пронумерованных последовательно с префиксом Н.

Добавим, что в Москве всего 11 маршрутов общественного транспорта, работающих круглосуточно. Однако автобусы пронумерованы однотипно: Н1….Н6, а трамвай и троллейбусы сохранили старый номер: 15, 63, Бк, Бч и 3.

С 2011 года также существуют шесть полуэкспрессных 900-х маршрутов, двигающихся по выделенным полосам и обеспечивающих скоростную транспортную связь между отдаленными районами и центром города.

Алена Макаренко