Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2014, 19:50

Транспорт

Автоматы по продаже билетов появятся на остановках в 2014 году

Евгений Михайлов рассказал о работе и планах "Мосгортранса"

В этом году на большинстве остановок общественного транспорта появятся автоматы по продаже билетов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, автоматы сделают "вандалоустойчивыми", а покупка билетов будет производится без наличных денег - при помощи банковской карточки, мобильного телефона или электронных денег.

Ссылки по теме


Также Михайлов рассказал о планах "Мосгортранса" ввести бесконтактную оплату проезда с мобильного. "Сейчас рассматривается два варианта: оплата при помощи QR-кода или NFC-приложения", - сказал он. Как пояснил глава предприятия, это будет работать как с бесконтактной картой - приложил телефон, он открыл турникет".

Сайты по теме


Мосгортранс наземный транспорт автобусы остановки автоматы Евгений Михайлов проездные билеты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика