Автоматы по продаже билетов появятся на остановках в 2014 году

Евгений Михайлов рассказал о работе и планах "Мосгортранса"

В этом году на большинстве остановок общественного транспорта появятся автоматы по продаже билетов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, автоматы сделают "вандалоустойчивыми", а покупка билетов будет производится без наличных денег - при помощи банковской карточки, мобильного телефона или электронных денег.

Также Михайлов рассказал о планах "Мосгортранса" ввести бесконтактную оплату проезда с мобильного. "Сейчас рассматривается два варианта: оплата при помощи QR-кода или NFC-приложения", - сказал он. Как пояснил глава предприятия, это будет работать как с бесконтактной картой - приложил телефон, он открыл турникет".