Автобусы до кладбищ поменяют график движения с 1 ноября

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С 1 ноября изменится график движения автобусов до столичных кладбищ, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Из-за перехода кладбищ на осенне-зимний график работы автобусы до них будут следовать до 16.00.

Изменения коснутся маршрутов:

№510 "Метро "Домодедовская" - Домодедовское кладбище";

№Д "Территория Домодедовского кладбища";

№600 "Метро "Теплый Стан" - Хованское кладбище";

№706 "Метро "Выхино" - 2-й Московский крематорий";

№741 "Метро "Тушинская" - Митинское кладбище";

№760 "Метро "Щелковская" - 2-й Московский крематорий";

№802 "Метро "Юго-Западная" - Хованское кладбище";

№819 "Метро "Южная" - Щербинское кладбище";

№865 "Метро "Планерная" - Перепеченское кладбище".

На 706 маршруте автобусы будут ходить в 17.00, 17.35 и 18.05 от 2-го Московского крематория. Рейсы от метро "Выхино" в 7.30 и 8.00 сохранятся. После 15.40 автобусы проследуют от метро "Выхино" до 4-го микрорайона Новокосина.

На маршруте 741 будут организованы рейсы от Митинского кладбища в 16.30 и 17.30. После 15.40 автобусы 760 будут следовать от метро "Щелковская" до Салтыковской улицы.

На 802 маршруте автобусы будут ходить от Хованского кладбища в 16.56 и 17.56. После 15.30 автобусы 865 проследуют от метро "Планерная" до остановки "Черкизово".

Напомним, столичные власти запустили сайт с панорамами кладбищ.

На сайте можно совершить "виртуальную экскурсию" по кладбищам Москвы, узнать информацию об участках под семейно-родовые захоронения и подать заявку на участие в электронном аукционе.

В будущем посетители смогут узнать подробную информацию и о захороненных на кладбище. Уже отсняты панорамы Преображенского, Старо-Марковского, Николо-Архангельского и Кузьминского кладбищ.