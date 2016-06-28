Два автобуса не будут останавливаться на Пушкинской площади 30 июня

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Автобусы №№ Т15 и Т31 не будут принимать и высаживать пассажиров на остановке "Пушкинская площадь" 30 июня.

Ограничения связаны с проведением церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка временно отменяется 30 июня с 16:30 до окончания мероприятия.

38-й Московский международный кинофестиваль проходит с 23 по 30 июня. Показы проходят на двух площадках – кинотеатре "Каро 11 Октябрь" и Центре документального кино. Открыл фестиваль фильм Сергея Соловьева "Ке-ДЫ", снятый по рассказу Андрея Геласимова.