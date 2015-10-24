Форма поиска по сайту

24 октября 2015, 13:31

Транспорт

Мосгортранс обновил треть троллейбусов за пять лет

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Около 30 процентов троллейбусного парка было обновлено в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил журналистам глава Мосгортранса Евгений Михайлов.

С 2010 года удалось обновить порядка 530 городских троллейбусов. "У нас отечественная промышленность не может предложить троллейбусы такого же уровня, как отечественные автобусы. Это основная проблема, почему мы немного задерживается с обновлением", – цитирует Михайлова Агентство "Москва".

В парке Мосгортранса сейчас более 1,5 тысячи троллейбусов, из них 1,2 тысячи ежедневно выходит на линию. В городе работает 83 троллейбусных маршрута.По словам Евгения Михайлова, самый "напряженный" троллейбусный маршрут – №63 – перевозит более 40 тысяч человек ежедневно.

Напомним, что в субботу, 24 октября, в столице отмечают праздник московского троллейбуса, посвященный 82-летию этого вида городского транспорта. Колонна ретротроллейбусов прошла от улицы Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной.

Бесплатная экспозиция работает с 12.00 до 15.00 на Фрунзенской набережной (от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе). Горожане и гости столицы могут увидеть и посетить салоны легендарных троллейбусов: МТБ-82Д 1954 года выпуска, СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ 1957 года выпуска, ЗиУ-5 1961 года выпуска и других раритетных моделей.

Добавим, что в этом году в параде впервые принимает участие троллейбус модели ЯТБ-1, выпущенный в 30-х годах XX века.

