За месяц в городе отремонтировали более 1500 остановок

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С начала года в столице отремонтировали порядка 1500 остановок, передает пресс-служба Мосгортранса. При этом сотрудники предприятия совершили 45 тысяч выездов по обслуживанию остановок наземного транспорта.

"Мы на постоянной основе следим за состоянием инфраструктуры транспорта. За весь прошлый год работы проводились более миллиона раз. Однако остаются актуальными проблемы незаконной расклейки объявлений и вандализма", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Сейчас в столице более 9 тысяч остановок оборудовано павильонами. Ежедневно их обслуживают около 300 человек.

Напомним, на 450 остановках общественного транспорта Москвы скоро появится Wi-Fi. Ранее Евгений Михайлов сообщал, что к лету 2015 года на 430 остановках городского наземного транспорта появится Wi-Fi.

Он также отметил, что в 2015 году бесплатной сетью можно будет пользоваться во всем подвижном составе "Мосгортранса". На сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет. "Мы планируем, что все автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы до конца следующего года будут оборудованы бесплатным доступом", - сказал Михайлов.

В конце мая в столице запустили пилотный проект по оснащению остановок общественного транспорта бесплатным Wi-Fi. В его рамках 10 остановок оборудовано точками беспроводного доступа в интернет. Для подключения к Wi-Fi необходимо из списка доступный сетей выбрать Mosgortrans-Megafon. Максимальное время подключения к сети составит 20-30 минут в сутки.