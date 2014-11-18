110 "парконов" поедут по выделенкам на автобусах

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На 110 столичных автобусах установили камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник отдела автобусного транспорта ГУП "Мосгортранс" Илья Щербаков, передает корреспондент M24.ru. При этом скорость автобусов на выделенках выше на 15-30%, по сравнению с основным потоком.

"На сегодняшний день уже работают 110 комплексов фиксации на 6 маршрутах, автобусы которых курсируют по выделенным полосам. То есть 84 процента автобусов на выделенках. Устройства фиксируют остановку и стоянку на выделенной полосе", - передает слова Щербакова корреспондент M24.ru.

Щербаков уточнил, что камеры установлены на автобусах, которые курсируют по 901, 902, 903, 904, 905 и 907 маршрутам.

По его словам, комплекс состоит из двух частей: камеры и устройства, которое фиксирует нарушения в зоне знаков "остановка запрещена".

"Камера работает всегда, картинка передается. Если сигнал пропадает, то камера копит картинки. Если будет необходимо, то такие комплексы появятся на всех выделенных полосах", -отметил он.

Щербаков добавил, что в следующем году на выделенных полосах установят 400 стационарных камер. Таким образом, будет на 100 процентов покрыт поток машин на магистралях.

Ранее M24.ru сообщало, что приборы видеофиксации нарушений устанавливаются на лобовые и задние стекла автобусов. Таким образом в объективы попадают не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Вся информация передается в ГИБДД в режиме онлайн, после чего нарушителям приходят сообщения о штрафе.