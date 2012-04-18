Изменятся маршруты движения возле ХХС

В ближайшее воскресенье в связи с проведением мероприятия возле храма Христа Спасителя изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Автобус:

№ 6 — при следовании к Павелецкому вокзалу от остановки «Арбатские ворота» - «Музей востока» по улице Знаменка, при следовании от Павелецкого вокзала вместо Болотной набережной по Фалеевскому переулку, Болотной площади;

Троллейбусы:

№ 1 — от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;

№ 16 — от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот;

№ 33 — от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»;

№ 79 — работает с возможными задержками движения.