Изменятся маршруты движения возле ХХС

В ближайшее воскресенье в связи с проведением мероприятия возле храма Христа Спасителя изменятся маршруты движения общественного транспорта.
Автобус:
№ 6 — при следовании к Павелецкому вокзалу от остановки «Арбатские ворота» - «Музей востока» по улице Знаменка, при следовании от Павелецкого вокзала вместо Болотной набережной по Фалеевскому переулку, Болотной площади;
Троллейбусы:
№ 1 — от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;
№ 16 — от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот;
№ 33 — от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»;
№ 79 — работает с возможными задержками движения.
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