Парад автобусов пройдет в столице в августе

Парад автобусов пройдет в столице 8 августа. В этом году он будет приурочен к 91-й годовщине запуска в Москве первого автобусного маршрута, сообщил глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов, передает корреспондент m24.ru.

Мероприятие начнется в 11.00 на проспекте Академика Сахарова и продлится три часа. Москвичам и гостям столицы покажут 14 автобусов – экспонатов музея "Мосгортранса".

Парады в честь общественного транспорта - отнюдь не новое явление. Так, в апреле на Чистых прудах прошел традиционный парад трамваев. На нем были представлены конка 1880 года, трамвай "Ф" 1908 года, вагон модели "КМ" 1930-х годов, чехословацкие "Татры", служившие в СССР почти 30 лет, а также трамваи нового поколения – PESA и Alstom.

В ноябре прошлого года в столице прошел парад ретротроллейбусов. Он был посвящен 81-й годовщине со дня открытия первой столичной троллейбусной линии.

В пробеге приняли участие экспонаты музея наземного городского пассажирского транспорта, которые в разное время работали на столичных маршрутах. Среди них – троллейбусы моделей МТБ-82Д (1954 года выпуска), СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ (1957 года), СВАРЗ – МТБЭС (1963 года), ЗиУ-5 (1961 года) и другие.

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что парады общественного ретро-транспорта будут проводить в Москве каждый год.

"Раз в год москвичи смогут увидеть старейшие образцы троллейбусов, посмотреть на исторические автобусы и трамваи. Уверен, ретро-парады наземного транспорта станут хорошей московской традицией", – отметил Ликсутов.