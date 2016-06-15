В этом году отремонтируют порядка 60 троллейбусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 60 троллейбусов отремонтируют до конца года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ), – сообщил главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев.

"В 2016 году мы модернизируем и проводим капитальный ремонт порядка 60 машин. С начала 2016 года капитальный ремонт прошли уже порядка 10 троллейбусов", – цитирует Хмелева Агентство "Москва".

Ремонт троллейбуса обходится предприятию почти в два раза дешевле, чем покупка нового. Однако капитальный ремонт экономически целесообразен только один раз за жизнь троллейбуса.

"Здесь мы вдвое продлеваем срок службы троллейбуса. Они поступают к нам на сроке пять-шесть лет и еще 10 лет после ремонта они будут жить", – отметил Хмелев.

Он также добавил, что СВАРЗ – единственный завод в Москве, который проводит капитальный ремонт троллейбусов.