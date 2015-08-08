Парад автобусов прошел на проспекте Академика Сахарова

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел парад ретротехники, посвященный 91-й годовщине начала регулярного движения автобусов в столице.
На параде можно было увидеть автобусы разных годов:
Всего было представлено 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Также была отдельная экспозиция инновационной техники.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в Москве планируется создать музей транспотра. Там будут представлены не только старые автобусы и трамваи, но и вагоны метро, а также светофоры.
Из-за парада автобусов перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. Ограничения затронули участок от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевской, движение на котором перекрыто с 23:00 7 августа до 18:00 8 августа.
На сегодняшний день в столице действуют 668 автобусных маршрутов Мосгортранса общей протяженностью более 7,4 тысячи километров. Ежедневно услугами городских автобусов пользуются около 4 миллионов пассажиров.