08 августа 2015, 15:03

Транспорт

Парад автобусов прошел на проспекте Академика Сахарова

В Москве создадут музей транспорта

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел парад ретротехники, посвященный 91-й годовщине начала регулярного движения автобусов в столице.

На параде можно было увидеть автобусы разных годов:

  • ЗиС-8
  • ЗиС-154
  • ЗиЛ-158
  • ЛиАЗ-677
  • Икарус-55
  • Икарус-180

    • Всего было представлено 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Также была отдельная экспозиция инновационной техники.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в Москве планируется создать музей транспотра. Там будут представлены не только старые автобусы и трамваи, но и вагоны метро, а также светофоры.

    Парад автобусов в Москве

    Из-за парада автобусов перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. Ограничения затронули участок от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевской, движение на котором перекрыто с 23:00 7 августа до 18:00 8 августа.

    Автобусное движение в Москве было открыто 8 августа 1924 года. Трасса первого регулярного маршрута проходила от Каланчевской площади (сейчас Комсомольской) до Александровского вокзала (сегодня – Белорусского). Протяженность маршрута составляла 8,5 километров.

    На сегодняшний день в столице действуют 668 автобусных маршрутов Мосгортранса общей протяженностью более 7,4 тысячи километров. Ежедневно услугами городских автобусов пользуются около 4 миллионов пассажиров.

