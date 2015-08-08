Парад автобусов прошел на проспекте Академика Сахарова

В Москве создадут музей транспорта

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел парад ретротехники, посвященный 91-й годовщине начала регулярного движения автобусов в столице.

На параде можно было увидеть автобусы разных годов:



ЗиС-8

ЗиС-154

ЗиЛ-158

ЛиАЗ-677

Икарус-55

Икарус-180

Всего было представлено 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Также была отдельная экспозиция инновационной техники.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в Москве планируется создать музей транспотра. Там будут представлены не только старые автобусы и трамваи, но и вагоны метро, а также светофоры.

Парад автобусов в Москве

Из-за парада автобусов перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. Ограничения затронули участок от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевской, движение на котором перекрыто с 23:00 7 августа до 18:00 8 августа.