Мосгортранс предоставит для ветеранов 25 электромобилей

Мосгортранс предоставит для ветеранов Великой Отечественной войны 25 электромобилей, которые будут работать непосредственно на Красной площади, сообщили m24.ru в пресс-службе предприятия.

По словам гендиректора Мосгортранса Евгения Михайлова, за рулем машин будут находиться специально подготовленные водители.

Также в рамках подготовки к Дню Победы были выпущены билеты для бесплатного проезда в наземном городском транспорте ветеранов из других городов и стран, получить такой проездной можно в любой кассе Мосгортранса и у водителя. Для проезда пассажиру необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

В пресс-службе добавили, что 9 мая московский наземный общественный транспорт будет работать по воскресному графику, а 10 мая — по расписанию субботы.

В метро ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым гражданам 9 мая добраться до мест проведения праздничных мероприятий помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Около 130 инспекторов будут сопровождать пассажиров и по заблаговременно оставленным заявкам, и при необходимости – на станциях метрополитена. Также в течение всего 9 мая на центральных станциях московского метро будут дежурить дополнительные инспекторы центра.