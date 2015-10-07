Турникеты в наземном транспорте убирать не будут – Михайлов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичные власти не планируют убирать турникеты из наземного транспорта. Об этом заявил руководитель Мосгортранса Евгений Михайлов.

"Бестурникетная система останется на 17 маршруте, где она была введена в качестве эксперимента, и на маршрутах, где запущены новые трамваи. По остальным маршрутам пока не планируем отказ от турникетов, потому что это единственный способ обеспечивать некий приемлемый уровень оплаты проезда", – цитирует Михайлова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что проблема задержки на входе в транспорта ушла в сознании людей на десятое место, хотя раньше была в топе проблем столичного транспорта.

По словам Михайлова, когда турникеты только ставились, уровень оплаты поездки стремился к нулю. "Держать в подвижном составе кондукторов было очень неудобно и очень коррупционно, десять лет назад это было под контролем каких-то криминальных структур", – сказал он.

Глава Мосгортранса также рассказал, что отказ от турникетов на 17-м маршруте трамвая привел к увеличению безбилетников на 30 процентов.