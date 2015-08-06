Низкопольные автобусы составляют около 80% автопарка Мосгортранса

"Интервью": Евгений Михайлов – о развитии автобусного парка Москвы

Около 80 процентов автобусного парка Мосгортранса составляют низкопольные автобусы. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"У нас порядка 80 процентов парка – это автобусы с низким уровнем пола. Если говорить про систему кондиционирования, то около 70 процентов автобусов оборудованы кондиционерами", – сказал Михайлов.

По его словам, до конца 2015 года Мосгортранс объявит конкурс на закупку 300 автобусов, а к 2020 году все городские автобусы станут низкопольными.

"В этом году у нас уже контракт заключен на поставку 124 автобусов. Сейчас есть контракт на поставку троллейбусов. До конца года планируем разместить заказ еще на 300 автобусов", – заявил глава компании.

Михайлов подчеркнул, что в будни осуществляют две трети перевозок пассажиров наземного городского транспорта и являются самым популярным видом наземного общественного транспорта в столице. Так, автобусом пользуется около 4 миллионов пассажиров в день, троллейбусами – 1,1 миллиона, трамваями – 900 тысяч.

Всего пассажиропоток наземного городского транспорта увеличился на 5–6 процентов, начиная с 2012 года, отметил Михайлов.

"До 2012 года на протяжении последних 20–25 лет из года в год у нас шло падение количества поездок на наземном общественном транспорте. И с 2012 года мы стали активно прирастать. И к 2015 году пассажиропоток увеличился больше чем на 5–6 процентов", – заключил он.