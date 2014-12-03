За агрессивную езду могут уволить еще десять водителей автобусов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За агрессивную езду и нарушения правил дорожного движения могут уволить еще десять водителей автобусов. Об этом сообщил в среду генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, передает корреспондент M24.ru.

Ранее M24.ru писало, что водителя автобуса уволили за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения. Это произошло после того, как сразу несколько человек пожаловались на него на горячую линию.

"Водитель, которого уволили, создавал опасность на дороге. Этого достаточно для увольнения. Если безопасная езда не априори для водителя, то для него нет работы в Мосгортрансе. Сейчас еще 10 водителей находятся в группе риска из 500 человек. Группа риска – это те, кто получил более одной жалобы и предупреждения", - пояснил Михайлов.

По его словам, в текущем году число ДТП с участием наземного общественного транспорта уменьшилось почти на 10%. "Вместе с тем по каждому случаю мы проводим тщательные проверки, выясняя причины произошедшего", - заявил Михайлов.

Он также рассказал, что с наступлением холодов увеличилось количество подвижного состава на маршрутах. В частности, сегодня на линии выходит порядка около 5,2 тысячи автобусов, тогда как в летний период эта цифра составляла 4,6 тысячи. По словам Михайлова, всего по будним дням на 800 московских маршрутах задействовано более 7,1 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, в прошлом месяце москвичи получили возможность жаловаться на водителей общественного транспорта, нарушающих правила дорожного движения.

С 1 октября на наземном транспорте 6-го автобусного парка появились специальные наклейки с номером телефона, позвонив на который, можно сообщить о случаях нарушения ПДД или создания аварийных ситуаций водителями маршрутных автобусов.

Пилотный проект, который продлится до конца этого года, затронет 300 автобусов на 38 маршрутах. Услугами общественного транспорта на этих направлениях по будням пользуются до 200 тысяч жителей столицы.

Всего же за почти два месяца на горячую линию 8-800-7000-666 поступило около 100 сообщений о работе водителей маршрутных автобусов. Добавим также, что в 6-м автобусном парке, на маршрутах которого реализуется проект, работает более 500 водителей.