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03 мая 2012, 16:33

Иногородним ветеранам обеспечат бесплатный проезд в транспорте

Мосгортранс проездные талоны

Ветераны Великой Отечественной войны, которые приедут в Москву из регионов РФ и стран СНГ для участия в посвященных празднованию 67-й годовщины Победы мероприятиях, смогут пользоваться московскими автобусами, троллейбусами и трамваями бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт предприятия ГУП "Мосгортранс".

"Для проезда ветеранов в наземном городском общественном транспорте ГУП "Мосгортранс" выпустил бесплатные посадочные талоны на неограниченное количество поездок сроком действия с 1 по 15 мая с.г. Приобрести бесплатный посадочный талон можно в любом пункте реализации проездных билетов ГУП "Мосгортранс", а также на территории всех железнодорожных вокзалов и аэропортов: Внуково, Домодедово, Шереметьево-1, Шереметьево-2, Шереметьево-3. Для оповещения ветеранов и участников Великой Отечественной войны о выдаче бесплатных посадочных талонов будет регулярно подаваться в эфир звуковая информация по мере прибытия поездов и самолетов", - сообщается на сайте.

Ветераны также смогут получить талон у водителей, предъявив удостоверение. Бесплатные проездные билеты на одну поездку для ветеранов будут в наличии у каждого водителя во всех салонах наземного городского пассажирского транспорта.

Выдача бесплатных талонов для ветеранов Великой Отечественной войны началась 1 мая 2012 года.

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