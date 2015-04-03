На юге Москвы запустили новый автобусный маршрут

Фото: M24.ru

На юге Москвы запустили новый маршрут автобуса № 899. Он будет следовать по маршруту "Метро "Алма-Атинская" – Южные ворота", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобус будет работать ежедневно с 6 до 23 часов и будет ходить с 15-минутными интервалами.

В пресс-службе отметили, что благодаря новому автобусному маршруту можно будет быстрее добраться от метро к автовокзалу "Южные ворота", который расположен на 19-м километре МКАД. Помимо этого, там находится и одноименный торговый комплекс.

Напомним, с начала года в городе появились 10 новых маршрутов городского транспорта, три из них ‒ ночные. Стартовали они с Лубянской площади в ночь на 28 марта. Н4 проследовал до Новокосино, Н5 – до Каширского шоссе, дом 148, Н6 – до Осташковской улицы. После запуска маршрутов почти четверть жилых зон Москвы была охвачена ночным общественным транспортом.

При этом автобусы маршрутов Н1 (Озерная улица – Шереметьево), Н2 (Беловежская улица – Лубянская площадь) и Н3 (Уссурийская улица – Лубянская площадь) будут ходить ежедневно, а не только по выходным.

Самые популярные ночные маршруты

Стоит отметить, что новые ночные маршруты появились по итогам опроса, проведенного в "Активном гражданине".

"Для многих москвичей запуск новых ночных маршрутов значительно упрощает передвижение по городу. Москва – один из самых динамичных мегаполисов в мире, и многие горожане живут не по стандартному графику: мы должны думать и об интересах этих людей", ‒ заявил замммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Глава ГУП "Мосгортранса" Евгений Михайлов, в свою очередь, добавил, что ежедневно ночными маршрутами пользуется около 2 тысяч пассажиров, а за все время с момента введения направлений (август 2013 года) ими воспользовалось 650 тысяч горожан.

Таким образом, в городе стало 11 ночных маршрутов общественного транспорта: