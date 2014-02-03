Реклама на наземном транспорте принесла городу более миллиарда рублей

Фото: m24.ru

В пятницу оператор рекламы на наземном городском пассажирском транспорте "Бульварное кольцо" совершил очередной платеж в бюджет города в размере 200 млн рублей. Об этом М24.ru рассказал пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

Всего же за 2,5 года компания принесла в городской бюджет более миллиарда рублей.

Компания "Бульварное кольцо" выиграла открытый аукцион 5 мая 2011 года и заключила контракт на пять лет на размещение рекламы на автобусах, троллейбусах и трамваях "Мосгортранса". Всего за пять лет она должна принести в бюджет 2,2 млрд рублей.

Проблема с платежом у "Бульварного кольца" началась в прошлом году, и новое руководство "Мосгортранса" (сменилось в сентябре) заняло жесткую позицию - в декабре предприятие перестало предоставлять оператору транспорт для монтажа рекламы, а в начале этого года потребовало возврата долга через суд.

Задолженность оператора по итогам года составила 349 млн рублей, из них 200 млн рублей компания должна была заплатить по контракту и 149 млн рублей - штрафы и пени. Сроки выплаты штрафных начислении пока не определены.



Как рассказал Владимир Яковлев, в департаменте довольны тем, что контракт не был разорван, так как работа с "Бульварным кольцом" была отлажена, и компания уже принесла в бюджет почти половину всей суммы.

Также он добавил, что за предыдущие 5 лет до заключения этого контракта город получил от рекламы на наземном транспорте около 260 миллионов рублей, то есть почти в 9 раз меньше, чем по действующему договору.

Добавим, что в 2011 году также был проведен открытый аукцион на размещение рекламы в метро - его выиграла компания "Авто Селл", которая за пять лет заплатит в бюджет 15,4 млрд рублей.

Как рассказал Яковлев, "Авто-Селл" без проблем размещает рекламу и регулярно перечисляет деньги в бюджет - то есть за два с лишним года она уже принесла более 6 млрд рублей.

Добавим, что помимо этих средств в бюджет города за 2013 год от наружной рекламы поступило 17 млрд рублей. Львиную долю - 16 млрд рублей - привлекли успешные августовские аукционы.

Как сообщает газета "Ведомости", выручка "Бульварного кольца" за прошлый год составила 501 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

Григорий Смолицкий