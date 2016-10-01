Первый троллейбус с автономным ходом пустят 15 октября

Фото: пресс-служба Мосгортранс
Первый троллейбус с автономным ходом, который сможет проходить по 10 километров без подключения к контактной сети, поступит в Мосгортранс 15 октября, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы Мосгортранса Евгения Михайлова, всего договор подписан на 12 новых троллейбусов с автономным ходом. Все они выйдут на улицы Москвы зимой.
Если раньше троллейбус поворачивал на Бульварное кольцо и затем выезжал на Большой Каменный мост, то теперь он будет идти через всю Тверскую, затем по Кремлевскому кольцу и до Большого Каменного моста по новой выделенной полосе.