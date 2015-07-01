Форма поиска по сайту

01 июля 2015, 10:28

Транспорт

Осенью в Москве заменят 400 остановок общественного транспорта

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Этой осенью в столице заменят 400 остановок общественного транспорта. Устаревшие конструкции "Мосгортранс" заменит качественными павильонами, сообщает Агентство "Москва".

У остановок усовершенствуют крепежные элементы и крышу. Рекламные щиты оснастят подсветкой. Кроме того, они станут более герметичными.

Отметим, что 24 июня бесплатная беспроводная сеть Wi-Fi появилась на остановках наземного общественного транспорта Москвы.

Точками доступа к Wi-Fi оборудованы 108 остановок общественного транспорта. О наличии Wi-Fi сообщают специальные стикеры, размещенные на павильонах ожидания.

Подключиться к сети можно с помощью смартфона, планшетного компьютера или ноутбука. Для этого необходимо выбрать Mosgortrans_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию с помощью SMS.

Пользоваться Wi-Fi одновременно могут более 50 человек на каждой остановке. Длительность одной сессии ограничена 25 минутами, при этом скорость интернет-соединения ‒ до 10 мегабит в секунду.

