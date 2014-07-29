Мосгорсуд заблокировал доступ к пиратским версиям популярных сериалов

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Мосгорсуд заблокировал доступ к пиратским версиям "Игры престолов", "Подпольной империи", "Американской истории ужасов" и еще десятку популярных сериалов, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск правообладателя "А-сериал" о защите авторских прав. При этом решение суда касается 15 сайтов и торрент-трекеров, размещавших пиратский контент.



Всего правообладатель обратился в Мосгорсуд с десятком исков о блокировке пиратских сериалов, часть из них уже удовлетворены, часть находится на рассмотрении. Отмечается, что ранее суд только временно ограничивал доступ к этим сериалам, теперь решение о блокировке вынесено на постоянной основе.

Помимо блокировки, с ответчиков - владельцев сайтов - решено взыскать государственную пошлину.

Напомним, 1 августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.