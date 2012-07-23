"Коммерсантъ": понедельник, 23 июля 2012 года

Дело «Сапсана» подошло к пункту назначения

Через месяц оно попадет в Мосгорсуд

Как стало известно “Ъ”, ФСБ России завершила расследование громкого уголовного

дела о попытке подрыва пассажирского поезда «Сапсан» на маршруте Москва—

Санкт-Петербург летом 2011 года. Обвиняемые в этом преступлении четверо молодых

людей сразу же покаялись и на протяжении всего срока следствия пытались заключить

досудебные сделки. Однако встречное предложение следствия — за смягчение наказания

признать себя идейными боевиками и членами запрещенной террористической

организации “Имарат Кавказ” — их не устроило.

Сергей Машкин, "Коммерсантъ"

Полицейских наказали по всей форме

МВД ответило на критику по поводу сокрытия жетонов сотрудниками

МВД признало факты нарушения закона ”О полиции” сотрудниками ведомства во

время разгона майских акций протестов оппозиции. Это следует из ответа ведомства на

обращение правозащитной ассоциации ”Агора”: юристы, опираясь на публикации “Ъ”,

сообщили, что полицейские массово скрывали свои персональные жетоны, которые

обязаны носить во время службы. В столичном управлении ГУ МВД заявили, что

провинившиеся сотрудники ”привлечены к дисциплинарной ответственности”.

Александр Черных, "Коммерсантъ"

В МЧС отказало радио

Сотрудники ведомственной станции уволились из-за чрезвычайной ситуации

В МЧС разгорается крупный скандал: сотрудников ведомственной радиостанции ”Крепкое радио”, по их словам, вынудили уволиться после серии острых

репортажей, в том числе о наводнении в Крымске. Как утверждают радиожурналисты,

им создали «невыносимые условия работы», существенно сократив денежные выплаты.

Впрочем, руководство Объединенной редакции МЧС России говорит, что сотрудники

сами недостаточно профессионально выполняли работу.

Григорий Туманов, Александр Черных, "Коммерсантъ"

Хип-хоп в сухом остатке

В Коломенском прошел ”Пикник “Афиши”

Прошел ежегодный праздник журнала ”Афиша”, который не разочаровал

корреспондента “Ъ” Бориса Барабанова ни дождем, ни составом участников, ни

аудиторией.

Борис Барабанов, "Коммерсантъ"

Отец ролей

Умер Богдан Ступка

Вчера в Киеве на 71-м году жизни после тяжелой болезни скончался великий украинский

актер, народный артист СССР и Герой Украины, художественный руководитель

Национального театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Роман Должанский, Михаил Трофименков, "Коммерсантъ"