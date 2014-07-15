Суд признал законность приговора радикальному публицисту Стомахину

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Мосгорсуд во вторник признал законность приговора, вынесенного редактору газеты "Радикальная политика" Борису Стомахину, сообщает РИА Новости.
В апреле этого года Бутырский суд Москвы приговорил журналиста к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима за призывы к терроризму. Адвокаты Бориса Стомахина подавали жалобу на решение суда и просили о вынесении оправдательного приговора. Однако Московский городской суд жалобу юристов отклонил, и теперь приговор считается вступившим в законную силу.
Обвинение Борису Стомахину было предъявлено в ноябре 2012 года по статье 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), а также по статьям 280 и 282 (призывы к экстремизму и возбуждение религиозной и межнациональной ненависти). Поводом для обвинения стали статьи журналиста, размещенные в интернете и в самиздатовском бюллетене "Радикальная политика".
История вопросаЭто уже не первый приговор Бориса Стомахина: в 2007 году он был осужден на пять лет лишения свободы по статьям 280 и 282 Уголовного кодекса России за публичные призывы к экстремистской деятельности. Тогда материалами обвинения тоже стали статьи журналиста, размещенные в том числе и на сайте "Кавказ-Центр", признанном экстремистским ресурсом. На свободу Стомахин вышел в 2011 году, полностью отбыв свой срок.
Во время второго суда над Стомахиным в среде российских правозащитников возник спор о том, следует ли считать его политзаключенным. В декабре 2013 года Правозащитный Центр "Мемориал" девятью голосами против двух отказался признать журналиста узником совести. Причиной стали содержащиеся в его публикациях призывы к насилию: члены "Мемориала" считают, что подобное обвинение не позволяет отнести заключенного к политзэкам.
Против такого решения выступили сотрудница "Мемориала" Анна Каретникова и председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Также за внесение Стомахина в список политзаключенных выступали правозащитники Александр Подрабинек, Сергей Григорьянц, Наталья Горбаневская и Владимир Буковский.