Суд признал законность приговора радикальному публицисту Стомахину

Фото: www.facebook.com/stomahin.info

Мосгорсуд во вторник признал законность приговора, вынесенного редактору газеты "Радикальная политика" Борису Стомахину, сообщает РИА Новости.

В апреле этого года Бутырский суд Москвы приговорил журналиста к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима за призывы к терроризму. Адвокаты Бориса Стомахина подавали жалобу на решение суда и просили о вынесении оправдательного приговора. Однако Московский городской суд жалобу юристов отклонил, и теперь приговор считается вступившим в законную силу.

Обвинение Борису Стомахину было предъявлено в ноябре 2012 года по статье 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), а также по статьям 280 и 282 (призывы к экстремизму и возбуждение религиозной и межнациональной ненависти). Поводом для обвинения стали статьи журналиста, размещенные в интернете и в самиздатовском бюллетене "Радикальная политика".